松坂大輔傷癒 本季首度先發

松坂大輔傷癒後首次一軍先發，投5局責失2分。（取自產經體育）

〔記者徐正揚／綜合報導〕38歲的松坂大輔昨在相隔306天後，重新站上名古屋巨蛋投手丘，吸引逾3.2萬名球迷進場見證，他對阪神先發5局失2分，無緣在傷癒復出首戰就拿勝投。中日9局下滿壘時靠保送擠回致勝分，3：2險勝阪神，本季首次打出6連勝。

5局失兩分 平手時退場

松坂一開賽就挨2安失1分，打線立刻在1局下取得2：1超前，但他3局上又挨2安失1分，被阪神2：2扳平，這2分都由糸井嘉男打下；松坂用91球投5局、挨4安失2分，另有4次四死球。

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松坂世代 剩8人現役

松坂今年春訓與球迷握手時，因右手被拉扯造成肩膀發炎，開季後一直待在二軍，他前次在二軍先發6局只失1分還飆7K，球團認為他右肩傷勢已痊癒，讓他從12日起隨隊一軍，昨是他繼去年9月13日後，再於一軍出賽，對手也是阪神。

「松坂世代」含松坂在內，只剩8人還是日職現役球員，以藤川球兒成績最佳，仍是阪神牛棚大將，本季4勝0敗20中繼、防禦率1.10，暫以24中繼點居央聯第2，6月11日對軟銀達成日職首位中繼、救援「雙150」的投手。

前一位傷癒復出的「松坂世代」投手是和田毅，2017年日本大賽第4戰後左肩受傷，休養581天後於6月5日復出，6月23日對巨人投5局挨3安失1分，暌違651天後再拿勝投。

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