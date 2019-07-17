巨人刷5連勝 沒岱桑戲分

巨人先發投手山口俊拿下勝投，為日職兩聯盟本季達陣的第一人。（取自讀賣巨人推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕前天繳出猛打賞的陽岱鋼，昨未排在巨人先發打序且只在9局下代守，也未能發揮他本季高居央聯第3的代打打擊率；巨人終場6：3擊敗養樂多，拿下5連勝。

前天猛打 昨僅末局代守

陽岱鋼前天繼7月6日後首度回到先發打序，就繳出5打數3安打、2得分的好表現，累計打擊率升至3成07，只可惜昨未能繼續先發，甚至連代打都沒有，只在9局上場替補右外野守備。據日媒《Full-Count》統計，陽岱鋼本季代打17打數敲出8安打，打擊率高達4成71，在央聯名列前茅。

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山口俊搶先10勝

巨人昨由山口俊先發，用107球投6.2局被敲7安失3分退場，拿下本季第10勝，除了是日職兩聯盟本季首位10勝投手，也是他自2017年加盟以來新高。山口俊在2006至2016年效力橫濱，單季最多勝是2016年的11勝，今年有機會再創個人新高。

巨人穩居央聯第1，領先排名第2的橫濱DeNA多達10.5場勝差。

洋聯方面，排名第2的火腿，昨以3：2擊敗排名第1的軟銀，勝差縮小至4場。王柏融11日因肩傷下二軍後，評估需休養1個月。

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