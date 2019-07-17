印尼羽球公開賽》「戴天」與共開紅盤 麟洋配今登場

戴資穎直落二擊敗星國楊佳敏，順利晉級次輪。（Badminton Photo提供）

周天成首戰解決蘇龐余，下戰將遇上中國林丹。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽昨登場，休兵1個月的世界球后戴資穎，昨在女單首輪以直落2擊敗20歲新加坡選手楊佳敏，晉級16強；男單周天成也輕取泰國蘇龐余，雙雙開出紅盤。

小戴第2關 戰泰國布莎南

今年已奪下馬來西亞、新加坡公開賽冠軍的戴資穎，自5月蘇迪曼盃世界混合團體賽後就閉關訓練，直到這週才迎來暌違許久的大賽，也是她累積奧運積分的首站，將鞏固球后寶座且挑戰2連霸。

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戴資穎昨碰上世界排名31的楊佳敏，首局先以21：12拿下，次局楊佳敏克服開局0：5落後一度超前，不過小戴及時回穩，再次要回領先，以21：18再下一城。

戴資穎今休兵，下一戰將碰上世界排名23的泰國好手布莎南，過去對戰紀錄小戴擁有6勝3負優勢。

男單16強戰 小天打林丹

男單方面，去年在16強止步的台灣一哥周天成，以21：12、21：11解決世界排名33的蘇龐余，搶下16強門票，下一戰將對決中國名將林丹。周天成過去和林丹交手雖以2勝7負居下風，但最近一次在亞錦賽小天以直落2獲勝。

剛結束加拿大和美國公開賽的王子維，昨踢到鐵板，以16：21、18：21不敵丹麥好手維汀哈斯。

甫奪下美國公開賽混雙冠軍的女將許雅晴，本週印尼站回歸女雙賽場，今和搭檔胡綾芳，對決第7種子日本田中志穗／米元小春；另外兩組男雙王齊麟／李洋、蘇敬恒／廖敏竣今天也將提拍上陣。

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