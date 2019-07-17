射箭隊「逆風高飛」 彭家楙下站瞄準東奧

彭家楙（右）與魏均珩搭檔的混雙，為射箭隊貢獻唯一一面金牌。（資料照，大專體總提供）

湯智鈞（右）與學長魏均珩（左）合力射下世大運男團銀牌。（資料照，大專體總提供）

台灣射箭隊在世大運拿下歷屆最佳成績，昨載譽歸國。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園機場報導〕本屆拿坡里世大運射下1金、2銀、2銅的台灣射箭隊，昨載譽歸國，親友團大陣仗接機，場面熱鬧。

寫世大運最佳 載譽歸國

台灣隊今年世大運一舉改寫2009、15年締造的隊史最佳紀錄1金、2銀。複合弓混雙陳怡瑄／陳界綸斬獲銀牌，女雙林明靜和陳怡瑄收下銅牌。反曲弓方面，魏均珩和彭家楙在混雙摘金，男團搭配湯智鈞進帳銀牌，另外彭家楙在女單獲銅。

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回顧這次世大運，彭家楙表示，當地風勢較大，她花了些時間適應和調整，但和魏均珩的搭配很不錯，她可以專注地做好自己的事情。

魏均珩謙稱 還要多努力

「不管是臨場的感覺，還是對場地的適應，都是一種經驗累積，為之後的國際賽做準備。」已為台灣拚下奧運門票的彭家楙，接下來將投入國手選拔，期待能登上東京奧運舞台，再為台灣爭光。

2017年台北世大運，魏均珩也和彭家楙搭檔混雙，但未能晉4強，魏均珩說：「這次想再拚看看，希望可以有更好成績，比賽中也都靠家楙carry，自己還要多努力。」

至於和湯智鈞搭配搶下男團銀牌，身為學長是否會特別提點他？魏均珩則笑說，沒特別做什麼，湯智鈞也調整得很快，彼此就像兄弟一般，互相鼓勵打氣。

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