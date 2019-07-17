喬費掌聲失衡 喬帥前教練說話了

喬科維奇囊括溫網5冠，喬帥前教練認為子弟兵值得更多尊重。（資料照，美聯社）

32歲世界球王喬科維奇未來還有機會衝擊更多紀錄。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕32歲的塞爾維亞世界球王喬科維奇，上週日力抗「客場劣勢」，完成第2度衛冕、榮膺溫網「五冠王」，而且他比費德爾還年輕5歲，有機會超越費爸史上最多20座大滿貫冠軍、310週世界排名第1等紀錄，連前任教練貝克都替他抱屈。

喬帥歷經溫網史上最漫長決賽考驗，成為近5小時史詩大戰的最後贏家，只不過，中央球場逾萬球迷幾乎為費爸加油，還有人在他失誤時鼓掌，賽後他坦承：「這可能是我生涯中，心理素質要求最高的一役。」

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對此前球王貝克也頗有微詞，認為觀眾應給予公平待遇，「費德爾可說是史上最偉大，深獲大家愛戴，但另方面你也該敬重4屆溫網冠軍。」

曾在2013至16年擔任喬帥教頭的貝克，非常了解愛徒個性，認為場邊失衡反應已激起他的鬥志，畢竟其成就足與費德爾、納達爾相提並論，「他第5盤更勇猛，有點被激怒，甚至瞪向群眾，還好沉著以對，沒受太大影響。」

喬帥已獲16座大滿貫金盃，僅落後費爸4座、納達爾2座，貝克看好他在兩、三年內持續衝擊，「現在人們該是時候認清他的偉大了。」

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