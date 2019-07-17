小薇重返榮耀 憶起溫網冠軍史

史崔可娃（左起）與謝淑薇包含溫網女雙冠軍，本季已合拿4冠。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇相隔6年在溫網成名地重返榮耀，不忘在臉書分享美好回憶，「今年奪冠也是台灣史上唯一一位溫布頓女雙兩冠得主，同時又是華人唯一女雙三冠王，台灣史上第一個大滿貫也是在溫布頓開始的喔！」

謝淑薇2013、14年曾與中國彭帥先後在溫網、法網女雙掄元，如今再度稱霸溫網女雙，開心之餘，小薇特地介紹溫網影像紀錄的2018回憶錄，記載著32強爆冷扳倒羅馬尼亞名將哈勒普，「去年在溫布頓單打打敗當時的世界第一，所以今年的本本就找到自己啦。」如今小薇再吻女雙冠軍，可望載入史冊，「明年又可以來本本裡面找我了！」

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謝淑薇與捷克拍檔史崔可娃本季連戰皆捷，杜拜、馬德里、伯明罕聯手封后，又笑捧合拍首座大滿貫金盃，「我們不給自己壓力，每一場都輕鬆打，開心享受比賽，每天都在球場上微笑、互相支持。」小薇女雙排名升至第5、史崔可娃則首登第1，兩人盛裝出席溫網冠軍晚宴，優雅禮服造型更驚豔四座。

至於紅土的瑞典男網賽，謝政鵬與印尼朗卡特排雙打第4種子，昨初登場三遭破發，1：6、4：6不敵菲律賓休伊／丹麥尼爾森，首輪止步。

謝政鵬（左）與印尼朗卡特（右）瑞典男網賽首輪止步。（資料照，記者方賓照攝）

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