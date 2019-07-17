萊福力7局無失分 想禮讓MVP

中信兄弟萊福力7局無失分奪勝，技壓伍鐸拿下單場MVP。 （記者黃志源攝）

蘇緯達開轟 同樣具關鍵性

蘇緯達8局下3分全壘打，拉開比數保住兄弟勝果。 （記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕中信兄弟、富邦悍將洋投萊福力、伍鐸，昨上演投手戰，伍鐸繳出久違的優質先發仍贏不了球，萊福力以7局無失分率兄弟6：1獲勝。

伍鐸賽前面對老東家兄弟，本季一勝難求且防禦率達8.26，昨投7局送出6次三振僅失1分，上回優質先發已是4月13日對桃猿，無奈昨仍吞下第9敗，暫居聯盟敗投王。

蘇緯達8局下拉開比數的3分砲，和萊福力表現同樣關鍵，萊福力得知自己是MVP時說：「該給蘇啦！」蘇緯達則笑說：「還是萊福力投得精彩。」

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萊福力開玩笑說，因為獲得MVP得請咖啡，所以他認為該給蘇緯達，不過他也說：「緯達那支全壘打，對悍將來說是一記重拳，讓我們的壓力釋放，也許我們應該並列。」

萊福力首局面對王正棠時，因投球時抬腿節奏像是兩段式投球，引起悍將總教練陳連宏上前向主審關切，7局上萊福力三振林宥穎，林宥穎不慎將球棒甩向他，萊福力則一把拾起球棒就往富邦休息室甩，氣氛一度緊張，幸無衝突。

萊福力解釋，在這個打者聯盟，自己隨時要改變，「投球準備動作也是其中之一，隨時要有所改變。至於第7局，對方的球棒打到我，當下沒有道歉，我只是將球棒還給他們。」

彭政閔沒上場 球迷感性告白

萊福力本季防禦率3.55，敗投卻只比伍鐸少1次，但樂觀的他不在意勝投，「我的工作不是拿勝投，而是幫球隊咬住贏球的機會。」

對兄弟球迷而言，昨晚唯一美中不足的是彭政閔整晚沒上場，家鄉主場二連戰首戰作壁上觀。賽後，兄弟為他舉辦簡單儀式，讓高雄球迷向這位人氣王話別。

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