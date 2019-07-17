恰恰話別澄清湖 約定「今天再見」

看台上兄弟球迷舉著「高雄沒塞車，我們都來了」的海報進場相挺，可惜沒看到偶像彭政閔出賽。（記者黃志源攝）

澄清湖主場 最後2戰

「恰恰」澄清湖主場最後2戰，拋送簽名球給球迷。 （記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕今年球季結束將正式引退的中信兄弟精神領袖彭政閔，球員生涯進入倒數，球團也貼心為他舉辦活動，昨、今天是本季兄弟最後一次澄清湖主場，球團也安排他在家鄉和球迷話別。只是，昨役他都在板凳待命，總教練伯納則掛保證，今天就會排他先發。

「恰恰」彭政閔昨在板凳待命，賽後和球迷感性對話，約定「今天再見」。（記者黃志源攝）

為了不影響教練團調度，兄弟行政人員昨賽前並未讓伯納知道這兩天的活動，伯納在不知情下考量投打對戰安排打線。伯納說：「恰恰打左投很棒，今天面對包林傑，他一定會在先發打序的。」

教頭掛保證恰恰今先發

彭政閔生涯戰功彪炳，在澄清湖也締造不少紀錄，曾完成生涯200盜，2008年季後賽面對La new熊還曾單場3轟，打破中職紀錄。談到「高雄印象」，彭政閔還記得2004年開幕戰澄清湖接近滿場，最早時期則是恩師鄭百勝、獅隊元老呂文生曾帶著他和弟弟彭政欣進場，幫統一獅加油。

彭政閔生涯941次保送是中職史上保送王，大幅領先第2名黃忠義的600次，其他現役保送最多則是林智勝536次。

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彭政閔說，他從少棒時期到青棒初期，雖腳程不快仍常打開路先鋒。對於選球能力，他歸功於鄭百勝的指導，「教練從小教的觀念是，不要太隨便揮擊，即使打擊練習也一樣，久了自然成為習慣。」

昨役看台上兄弟球迷舉著「高雄沒塞車，我們都來了」的海報進場相挺，可惜沒看到偶像彭政閔出賽，恰恰賽後和球迷相約隔天球場見。

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