「基」情轉從容 平常心拚百轟

百轟紀錄只差2步，36歲的陳鏞基表示順其自然，不會像年輕時候鑽牛角尖。（資料照）

太在意紀錄 反而易卡住

〔記者倪婉君／台北報導〕3天前重返一軍後，36歲的陳鏞基今可望重返先發打序，不但要幫統一獅拚隊史1600勝，也要為生涯百轟繼續努力；不像年輕時會鑽牛角尖，陳鏞基放平常心去拚，他若能上演單場雙響砲，就將成為中職第20位至少百轟打者。

今助攻獅叩關1600勝

陳鏞基在上月17日動刀處理右手掌的腱鞘囊腫後，14日升上一軍並擔任代打，今在台南主場出賽，要幫助已2度叩關1600勝失敗的獅隊達成里程碑。至於個人百轟，陳鏞基也只差2發，若能像今年4月7日單場雙響砲一樣，就能一舉達標。

對個人紀錄，陳鏞基抱持順其自然，「紀錄問題不要太在意，因為反而會卡住，就拿出平常比賽的態度，目標自然會達成。」但能這麼「想得開」，陳鏞基也是經過經驗累積，「很多年輕球員的通病就是鑽牛角尖，我以前也會，現在不是不在意表現，而是會自行吸收、檢討，專心面對隔天比賽。」

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從美返台加入獅隊已第9年，陳鏞基也成為陣中僅次於高國慶、潘武雄、潘威倫之後最年長球員，他笑說：「年齡不是問題，實力比較重要。」也不會設下退休年限，「能打多久算多久」。

獅隊下半季由代總教練劉育辰領軍，陳鏞基期待新教練帶出新氣象，但重點仍在個人，「畢竟還是要拿自己的成績去談薪水，不是說誰來帶的問題，不能怪別人，一切都要看自己。」

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