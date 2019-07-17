瓊斯盃》白隊3新星 超級比一比

曾祥鈞（記者林正堃攝）

台灣白隊昨在2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，以69：93不敵擁有5名逾200公分長人的約旦隊，但白隊組隊目的是為培養國家隊生力軍，而連兩年披白隊戰袍的吳永盛、林庭謙及205公分中鋒曾祥鈞，進步有目共睹。《自由體育》邀球評李伯倫點評3名潛力新星去年、今年不同之處，以及未來能否在台灣隊一軍佔有一席之地。（記者林岳甫）

林庭謙（記者林正堃攝）

吳永盛 速度升級 攻守雙全活棋

吳永盛（記者林正堃攝）

22歲的吳永盛去年首次穿上白隊戰袍，出賽7場，場均貢獻7.7分、2.4籃板，歷經寶島夢想家短暫洗禮，本屆展現更成熟的球風，前役對藍隊攻下新高20分，展現前進國家隊一軍的潛力。

李伯倫認為，吳永盛去年身材壯碩，反而失去後衛必備的速度，今年看起來精瘦許多，場上速度明顯提升不少，未來值得期待。

吳永盛兩屆瓊斯盃都展現令人敬佩的拚勁，擁有出色的防守意識，加上他能主打控衛，兼差打得分後衛，會是調度的活棋，類似藍隊周儀翔目前的定位。

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林庭謙 出手果決 未來頭號王牌

19歲林庭謙去年以旅外高中球員身分首次入選白隊，表現讓外界驚豔，如今即將成為美國NCAA一級布萊恩大學成員，本屆表現同樣有所提升，李伯倫看好他成為下個世代的台灣隊頭號王牌。

林庭謙有出色的身體素質，去年出手仍有些許猶豫，今年變得更果決，前天對藍隊一哥劉錚也毫無畏懼。李伯倫表示，「林庭謙是很難預料的選手，他的天花板有機會超乎大家想像，我看好他成為陳信安、林志傑、劉錚後，下個世代國家隊頭號大將。」

曾祥鈞 禁區一哥 曾文鼎接班人

205公分的曾祥鈞前役對藍隊完成4次阻攻，昨碰上身材粗壯的約旦，用靈活低位腳步取分，攻下全隊最高13分，稱職扮演白隊禁區一哥，他期待自己能持續求進步，未來在國家隊一軍站穩腳步。

曾祥鈞高中來自乙組穀保家商，憑藉高人一等的身材，2017年提前入選藍隊培訓隊，被譽為曾文鼎接班人。李伯倫認為，20歲曾祥鈞距離當年同年紀的曾文鼎有段差距，必須更專注在場上做自己拿手的禁區防守及中距離投射，未來有機會成為國家隊一軍最佳大前鋒人選。

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