蘇智傑有「球」必應 解第1600勝任務

蘇智傑6局下扛出3分砲，助獅隊一舉超前比分。（記者黃志源攝）

統一獅昨達成隊史第1600勝紀錄。（記者黃志源攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕「可能是剛好上天這麼安排吧！」統一獅重砲蘇智傑在6月26日轟出隊史2000轟，昨天又以超前3分砲幫助球隊以9：4力退桃猿，奪下隊史1600勝，雙雙在隊史重要紀錄有所貢獻。他說，「感謝有這麼好的表現，為球隊拿下勝利！」

蘇智傑狀況漸入佳境

統一獅昨三度叩關中職最多的1600勝，6局下戰成2：2平手，蘇智傑從洋投尼克斯手中轟出致勝3分砲，也達成生涯200分打點。他說，尼克斯是很好的投手，球都控在邊邊角角，要打他的球不容易，「我知道他不想保送我，很開心把握住鎖定好的直球。」

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潘武雄。（記者黃志源攝）

王玉譜昨中繼1.2局，拿下本季首次勝投。（記者黃志源攝）

蘇智傑在7月打擊遭遇低潮，昨賽前單月打擊率僅1成56，近期演出連續2戰開轟。代總教練劉育辰表示，這陣子練習狀況確實越來越好，「他本來就是那種等級的選手，不用太擔心，一旦他打出來，對球隊氣氛也會不一樣。」

羅里奇暌違近3月先發

獅隊先發洋投羅里奇相隔近3個月再扛先發，封鎖猛猿打線4局，可惜在5局上遭「4割男」林立轟出追平2分砲，且考量剛傷癒回歸，用球數有限制，無緣奪下復出先發首勝。

獅隊洋投羅里奇昨天暌違近3個月，再度於一軍先發登板。（記者黃志源攝）

猿隊林立（右）手感火燙，昨繳3安猛打賞，5局上兩分砲一度助隊追平。（記者黃志源攝）

劉育辰表示，羅里奇整體投球內容還不錯，唯一可惜的就是那顆失投球被林立逮中，「控球、球質大致上都在狀況內，期待下次先發。」至於下次用球數是否拉高至百球？辰總表示，還要看身體狀況，最近天氣也越來越熱，體力流失快，無法單純看帳面用球數。

獅隊奪下隊史1600勝，劉育辰笑說，「我只是個過客。」他認為這是個里程碑，如果球隊繼續經營的話，會有更多勝利。

統一獅代總教練劉育辰。（記者黃志源攝）

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