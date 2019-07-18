請支援外野 「辰總」點名2戰力

鄭鎧文仍在二軍調整傳球強度。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅下週二（23日）為第一指名林安可舉辦加盟會，代總教練劉育辰表示，預定讓他先到二軍適應比賽，期待下半季和仍在二軍調整的鄭鎧文能扛起獅隊外野，挹注攻擊火力。

林安可先到二軍適應

獅隊外野手打擊率四隊墊底，對林安可寄予厚望，劉育辰安排近期先到球隊跟著訓練看看，觀察現階段狀況，加盟會結束後，考量到從大學到現在有空窗期，先到二軍比賽，只要沒有太大問題就可能上一軍。

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獅隊今年第一指名林安可將先到二軍適應比賽。（資料照，記者倪婉君攝）

針對人選尚未固定的右外野，劉育辰期待林安可之外，也希望重砲鄭鎧文能早日回歸，他本季在一軍僅出賽11場，隨後就在二軍持續出賽3個月。

鄭鎧文調整傳球強度

鄭鎧文還沒辦法上一軍，主因是傳球強度還在調整階段。劉育辰說，他如果上來，就是一週出賽5場的選手，若只能代守幾顆球，上來的價值就不是那麼大，「畢竟打9局傳球次數會比較多。」

在林安可和鄭鎧文調整到位前，獅隊先以「功能性」去安排右外野手。劉育辰說，「我們攻守比較平均，有時以守備為主，有時以攻擊為主，不同策略安排不同陣型，讓選手知道自己要做什麼。」

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