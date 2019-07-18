新秀強勢競爭 林承飛求穩求變

林承飛7月迄今場場都有安打，突破開季的低潮。（記者黃志源攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕過去3季為桃猿主戰游擊手的「阿飛」林承飛，7月至今場場敲出安打，擺脫本季大低潮，打擊率回升至生涯水準。他說，嘗試節奏和投手融合為一，保持攻擊慾望，確實逐漸找回打擊手感。

林承飛開季6打數無安打，隨即下放二軍，即便5月中回歸，打擊率至7月前始終在2成大關掙扎。桃猿打擊教練曾豪駒認為，當時林承飛跟投手對決時，球種判別沒那麼清楚，導致動作也不太協調。

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7月爆發場場敲安

歷經3個多月的低潮中，林承飛嘗試做出改變，像打擊姿勢、體能訓練等等，「其實我滿享受低潮的時候，因為會願意去做不一樣的東西。」7月至今，一波連續10場安打的高潮，打擊率從2成飆升至2成84。

過去3季林承飛是中職累計安打第2多的游擊手，僅次於統一獅陳傑憲，隨著年資增長，今年又有新秀陳晨威強力競爭游擊區，打擊難免想得多。他說，「以前不會想那麼多才打得不錯，現在就是會想著成績要穩定⋯」

「不想，不知道自己在幹嘛；想的話，又覺得自己很複雜。」林承飛說，盡可能讓自己賽後再思考，上了場就是專心打球，但也坦言不容易，畢竟場上有各種狀況，還要做有效攻擊，「這很難，但就是我們的工作。」

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