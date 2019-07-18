道奇5轟炸費城 哈波一棒送客

哈波敲出再見二壘打，助費城人擊敗道奇復仇。（今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕費城人隊哈波打下5分打點，包括第9局的2分打點再見二壘打，以9：8「反逆轉」擊敗道奇隊，報了上一場以2：16慘敗的一箭之仇。

哈波5打點 含1支3分砲

在9局上道奇隊攻下3分超前比數後，哈波打出生涯第9支、今年加盟費城人隊以來的第1支再見安打，哈波表示：「我們從未認為輸定了，有時候你會輸，有時候會像昨天慘敗，有時候也會像今晚這樣贏得比賽，讓人非常開心。」

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貝林傑又轟 續壓耶利奇

哈波第2局轟出3分砲，金德利和米勒也開轟，費城人隊前2局就以6：1領先，道奇隊馬恩西、貝林傑、波洛克和佩德森也敲全壘打，打完5局追到5：6，並僵持到8局結束。

貝林傑將本季全壘打數推進至34支，續以1支之差領先勁敵耶利奇。（法新社）

9局上費城人隊終結者內里斯熱身到最後一球時下大雨，比賽中斷22分鐘才恢復，內里斯的投球似乎受到影響，被前兩名打者上壘，再被代打的畢堤轟出3分砲，道奇隊以8：6首度取得領先。

但道奇隊終結者簡森也不好過，9局下被首名打者海斯利的強襲球打到右腳踝，雖然將海斯利刺殺出局，緊接著被連續3支安打失1分，對哈波的第1球就被擊出中外野平飛安打而結束比賽，簡森賽後無奈表示，當時不應該硬撐繼續投。

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