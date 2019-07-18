板凳清空暖身 洋基打開了

賈西亞（左1）與沙巴西亞（右2）隔空互嗆，洋基與光芒板凳清空。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕洋基隊和光芒隊上演板凳清空的激情場面，衝突過後洋基隊展開大反攻，第8局賈吉打出超前比數的2分全壘打，葛瑞戈爾斯再轟出滿貫砲，以8：3逆轉獲勝。

沙巴西亞碎念 引發衝突

洋基隊先發投手沙巴西亞6局上三振光芒隊賈西亞後，走回休息室途中對著還在打擊區的賈西亞碎碎念，賈西亞不甘示弱也走向沙巴西亞，兩隊球員都衝進場內，葛瑞戈爾斯奮力把沙巴西亞推回休息室，賈西亞則被光芒隊三壘教練李納列斯攔住，沒有發生進一步衝突。

請繼續往下閱讀...

第8局2砲 擊沉光芒

衝突發生時洋基以1：3落後，6局下拉梅修全壘打扳回一城，第8局賈吉先敲出界外全壘打，修正彈道後從後援投手波契手中轟出2分砲，以4：3超前，葛瑞戈爾斯再轟出生涯第4支滿貫砲，將比數拉開到8：3。

葛瑞戈爾斯8局下轟出滿貫砲，打得光芒無力招架。（法新社）

「當你打出界外全壘打，必須趕快忘掉，深呼吸並專注在下一球。」賈吉表示：「波契有很好的速球，特別是偏高的速球讓很多人打成界外，我就在找一個我能夠揮擊的低球。」

葛瑞戈爾斯表示：「我終於能夠在關鍵時刻為球隊建功，我曾經碰到這種狀況，但沒有打好，今天終於能夠適時一擊，特別是對左投，讓人感覺更棒。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法