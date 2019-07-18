萊福力耍詐? 2段式投球引戰

萊福力前天出現2次投球前將前腳抬起又落地，再啟動投球的動作，中職賽務部認定有欺騙打者疑慮。（資料照）

〔記者林宥辰／高雄報導〕中信兄弟洋投萊福力人高馬大，壘上無人時多變的投球姿勢，近兩年多次成為球迷討論焦點。不過，前天萊福力迎戰富邦悍將，兩度在投球前將前腳抬起又放下才啟動，中職賽務部裁判開會討論後，昨認定萊福力的投球動作不連貫、有欺騙打者疑慮，下次若再發生將予以警告。

胡金龍：破壞打者節奏

萊福力前天出現2次投球前將前腳抬起但又落地，才再啟動投球的動作，首局面對王正棠時，就引起富邦悍將總教練陳連宏上場詢問裁判。陳連宏昨說，當下只是詢問裁判，主審則回應「已有注意」。打者胡金龍則開玩笑說：「想看他到底想幹嘛。」胡金龍表示，萊福力此舉是試圖破壞打者節奏，不過他認為該動作過往也罕見。

中職：下次再犯將警告

中職賽務部副裁判長蘇建文前天擔任一壘審、昨是預備裁判，昨賽前特地向兩隊教練及萊福力本人解釋，中信兄弟教練、萊福力都拿出大聯盟相關影片，認為那是合法動作。不過，蘇建文指出，這類投球方式目前在大聯盟也有爭議。

請繼續往下閱讀...

蘇建文說：「大聯盟也有類似案例，但只能以欺騙行為去論述。昨天裁判討論過後，認為萊福力那兩次啟動並不連貫，有欺騙打者的疑慮，是不合法的動作，因此告知他之後不得再有這樣動作，壘上無人的話，首次會先警告，再犯則判一壞球。」

蘇建文也說，裁判組自己也進行檢討，未來對於投球動作連貫性，在執行面上應該要更確實處理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法