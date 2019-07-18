世大運9「金」主 劍指東奧

拿坡里世大運台灣隊摘下9金、13銀、10銅，行政院舉辦返國餐會宴請選手。（記者陳志曲攝）

行政院長3度鞠躬 行政院院長蘇貞昌3度鞠躬，感謝選手為世大運付出努力，拿下好成績。（記者陳志曲攝）

感謝選手努力

世大運男子體操隊李智凱（左起）、唐嘉鴻與徐秉謙。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕拿坡里世大運台灣隊摘下9金、13銀、10銅，排名第7，寫下境外世大運參賽的最佳紀錄，昨行政院舉行返國餐會宴請選手，院長蘇貞昌3度鞠躬，感謝選手們的努力，期待他們能挺進明年東京奧運，持續為我國締造佳績。

台灣世大運代表團選手昨上午先前往總統府，由副總統陳建仁代表接見，緊接著參與返國餐會。餐會上蘇貞昌3度向選手們鞠躬，「我要代表國人向大家表達謝意。」他表示，選手們在場上的精彩表現成功團結國人，期許明年奧運大家能再創佳績。

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鞍馬連霸 李智凱：

2面金牌意義不同

今年摘下2金、1銀、1銅，締造隊史最佳成績的體操隊，昨成為全場焦點，完成鞍馬連霸的李智凱表示，這2面獎牌具有不同的意義，「前一面獎牌是自己嘗試的第1次，今年的金牌則是肯定過去的努力。」

唐嘉鴻：

大家關注就是力量

唐嘉鴻這次在單槓決賽挑戰難度6.300分，並完美演繹，成功摘下我國首面世大運單槓金牌，唐嘉鴻說：「其實亞運後幾次國際賽不是很順利，慢慢調整後，才把最好的一面展現出來，很感謝大家的關注，給我們很大的力量。」他也提到，教練翁士航提醒他，比賽結果無法預測，能做的是把訓練做到最好，上場就盡力享受比賽，他也會帶著這樣的心態繼續努力。

今年體操團體銀牌成員之一的徐秉謙，帶著左肩傷勢奮戰，感動不少人，他說：「因為是最後一次世大運了，還是要撐完，不撐完我怕會後悔。」

3名體操好手現階段備戰重心擺在今年10月的世錦賽，徐秉謙表示，大家目標一致，挑戰團體前12名，希望能盡快搶下奧運門票。

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