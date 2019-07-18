白隊傷不停 禁區鬧空城

曾祥鈞 （資料照）

謝宗融腳踝傷 台灣白孫思堯（中）等人傷病休兵，禁區鬧空城。（資料照）

孫思堯范士恩感冒

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣白隊受到傷兵侵襲，移地訓練扭傷的主力中鋒曾祥鈞提前傷癒復出，未料謝宗融腳踝扭傷，孫思堯與范士恩又重感冒，禁區鬧空城，教練桑茂森坦言：「傷兵問題短時間難解，我們必須用更多的輪轉防守和速度，彌補內線的不足。」好消息是孫思堯有機會提前歸隊。

瓊斯盃前4戰，台灣白僅拿下1勝，昨利用休兵日觀看影片，找出問題。桑茂森認為，「球員拚勁十足且鬥志高昂，比賽的內容其實不差，但許多細節仍必須修正。我們年輕球員擁有潛力和天賦，但進攻要更有耐心，成功率要再提升」。

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今與日本過招

採「侵略性防守」

台灣白今將與目前3勝1敗的日本隊過招，桑茂森透露：「我們在日本移地訓練時，曾與這支國家隊交手過兩次，平均輸分在10分左右；對於日本隊已相當熟悉，他們是一支很有組織的球隊，加上常由外援威廉斯發動攻勢，內外策應，我們阻斷其傳球動線，用更具侵略性的防守是贏球之道。」

瓊斯盃前兩個月，台灣白已經提前組訓，桑茂森強調，大家都有共識，沒有誰是主力，教練團也會盡可能在贏球的基礎上，讓所有球員都輪番上陣，利用比賽來吸取經驗，打出氣勢和未來。

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