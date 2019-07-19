印尼羽球公開賽》跨越「超級」高牆 周天成連勝林丹

周天成挺進男單8強，今將面對地主選手克里斯提。（法新社）

周天成（右）對中國林丹（左）取得2連勝，振臂高呼。（法新社）

周天成（後）2015年台北公開賽對林丹（前）拿下首勝時，也是7月18日。（資料照，記者林正堃攝）

大戰76分鐘 小天晉級8強

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成昨在超級1000系列印尼公開賽強碰中國名將林丹，雙方大戰3局、打了76分鐘，最終小天以2：1獲勝，挺進8強，並取得對戰2連勝。

世界排名第3的周天成，賽前對決林丹的交手紀錄為2勝7負，「超級丹」儼然是小天的剋星。不過，近期周天成找出破解之道，前次在羽球亞錦賽碰頭，小天以兩個21：10大勝。

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不滿線審判決 林丹怒摔拍

周天成昨開局以0：4落後，即時調整節奏後，順利超車，雙方6度戰成平手。林丹雖率先搶下局點，不過小天以一記落在邊線的壓線球，扳成21：21，且現場並未有鷹眼能做更精準的判決，讓林丹心情大受影響，氣到摔拍和裁判理論，最終小天順利化解局點，以24：22勝出。

4年前同天 小天首度取勝

次局周天成雖以17：21落敗，決勝局他把握林丹體力下滑，利用速度一舉打垮對手，以21：13鎖定勝利。

值得一提的是，周天成生涯首次擊敗林丹也是7月18日，為2015年的台北公開賽；過去台灣男單選手也沒有對林丹取得2連勝的紀錄，另一位曾兩度力退林丹的台灣好手則是王子維。

周天成今天下午約3點15分將和世界排名第7、印尼克里斯提爭奪4強門票（愛爾達體育三台直播），小天過去對戰紀錄為1勝6負，唯一一次贏球為今年5月蘇迪曼盃，當時小天以直落二勝出。

此外，周天成昨賽前收到球迷前往醫院化療的訊息，對於沒能到現場觀賽感到難過，小天化身暖男錄製影片為球迷打氣，他說：「現在打球不是只有為了自己要贏球而已，而是希望多做一些，為大家帶來正面能量。」

另，世界球王日本桃田賢斗昨以16：21、21：11、18：21不敵中國黃宇翔，爆冷提前出局，在諶龍和石宇奇相繼落馬、退賽後，黃宇翔也成為中國男單僅存希望。

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