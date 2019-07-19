投手丘的野獸 達比修終止主場連14不勝

陳偉殷昨只用8球就連續解決教士3名打者。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕小熊達比修有昨先發6局無失分，率隊以5：2擊敗紅人，拿下暌違將近3個月的勝投，終止連13場不勝。

達比修把主場第一個勝投球送給老婆。（今日美國）

達比修只被擊出2支安打，第5局才被打出首安，投出7次三振，拿下4月28日以來第1勝，也是生涯首度在小熊瑞格利球場贏球，終止主場連14場先發不勝，他開玩笑表示：「勝利紀念球要送給老婆，但她可能不會想要。」

達比修4月28日擊敗響尾蛇後，13場先發有12場無關勝敗，包括平大聯盟紀錄的連續10場無關勝敗，期間有5場投出優質內容，卻缺乏得分支援或被牛棚敗掉，上週對海盜也投6局無失分，小熊雖然以4：3獲勝，但得分都在他退場後。

飆98英里 奪主場首勝

達比修明星賽後的2場先發投12局無失分，只被擊出4支安打，投出15次三振，上週對海盜用了7種球路，昨用更簡潔的方式投球，只投四縫線速球、二縫線速球、卡特球和滑球，尤其倚重四縫線速球，共投41球佔了昨用球數83球將近一半，最快達到98.3英里（158.2公里）。

請繼續往下閱讀...

達比修用98英里速球三振普伊格結束第6局後，用拳頭猛敲手套2次，並振臂大吼，一壘手瑞佐說：「他近來在投手丘上更像個野獸，對他的速球也越來越有信心，在他後面比賽很有趣。」

小熊總教練梅登也說，從未看過達比修對速球這麼有自信，達比修表示：「我現在不需要再多做什麼了，一切都很完美。」

陳偉殷 8球解決3教士

而曾和達比修分列2009年日職兩聯盟防禦率王、也在2012年轉戰大聯盟的陳偉殷，昨對教士中繼1局無失分，只用8球就連續解決3名打者，防禦率下修到7.97，但終場馬林魚以2：3落敗。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法