印尼羽球公開賽》戴后苦戰扳倒「依」 今搶爭冠門票

戴資穎擊敗宿敵依瑟儂，晉級印尼公開賽4強。（Badminton Photo提供）

對決依瑟儂 戴資穎在印尼擁有不少球迷支持，昨賽後還親切與粉絲自拍。（Badminton Photo提供）

11度3局大戰

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級1000系列印尼羽球公開賽，以21：18、16：21、21：12力克世界排名第7的泰國名將依瑟儂，取得女單4強門票，也穩住世界排名第一的寶座，今天下午2點45分將與日本名將山口茜爭決賽門票（愛爾達體育三台直播），朝衛冕之路邁進。

戴資穎打依瑟儂一向棘手，昨即使先馳得點，次局仍被扳平，也是雙方對戰第11次3局大戰。決勝局小戴把握依瑟儂體力下滑，成功脫困，她自認贏球關鍵是這次並未急著攻擊，反而多了更多耐心，壓低非受迫性失誤。

戴資穎艱苦獲勝後，雙方對戰紀錄變成12勝13敗，也是小戴自2017年後再次從依瑟儂手中拿到連勝。

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值得一提的是，戴資穎連續3場都在早場出賽，昨又在當地時間中午12點上陣，她透露：「可能每天起床的因素、反應會有所不同，但我就是努力做到最好。」

戴資穎下週世界積分將從本週9萬0645分小漲至9萬2625分。世界排名第3陳雨菲昨以21：14、17：21、21：16力退華裔美籍張蓓雯，即使她最終稱后，下週積分最多9萬2165分；世界排名第2的日本女將奧原希望在8強賽以14：21、7：21敗給印度名將辛度，積分8萬8836分，2人下週都無法超越戴資穎。

今碰山口茜

近3次交手全勝

下週迎來球后寶座137週的戴資穎，當前目標是尋求衛冕，她過去對上山口茜取得10勝6敗優勢，且近期3次交手全勝。

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