印尼羽球公開賽》逆轉印尼柯震東 小天首闖4強

克里斯提曾獲亞運金牌，外貌近似男星柯震東。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在「魔鬼主場」雅加達伊斯托拉體育館，面對地主球迷排山倒海的加油聲浪，以16：21、21：18、21：14逆轉印尼亞運金牌「印尼柯震東」克里斯提，生涯首闖印尼羽球公開賽男單4強。

周天成昨擊敗印尼克里斯提，首度打進印尼公開賽男單4強。（美聯社）

對克里斯提2勝6敗

堪稱頭號天敵

包括亞運金牌戰在內，周天成過去7次對上世界排名第7的克里斯提，僅在今年5月蘇迪曼盃贏球，堪稱頭號天敵。

擁有主場優勢的克里斯提首局打來信心十足，憑藉較多主動攻擊，打得周天成難以招架。小天在次局後段逐漸適應對手的快節奏，並克服該局最多4分落後，後來居上扳平戰局。

請繼續往下閱讀...

29歲的周天成近年對體能下足苦工，前役通過3局考驗扳倒中國「超級丹」林丹，昨再度面對馬拉松大戰，體力明顯勝過21歲的克里斯提，當對方體力下滑專注力不集中之際，小天決勝局仍游刃有餘，掌握節奏。

此外，周天成過去在伊斯托拉體育館戰績平平，去年亞運奪下銀牌後，已逐漸習慣魔鬼主場的氛圍，年初大師賽殺入4強，如今更改寫2017年印尼公開賽8強紀錄，締造新猷。

今戰泰小將王高倫

過去3次全勝

周天成今晚7點將與世界排名18的華裔泰籍小將王高倫爭取決賽門票，雙方過去3次交手，小天取得全勝。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法