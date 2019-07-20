簽約金520萬 岳政華兄弟合體

岳政華（資料照）

若二哥少華也進中信 「92、95、98加滿」

岳東華（資料照）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年選秀榜眼岳政華昨加盟中信兄弟，簽約金520萬元、背號92，與哥哥岳東華在兄弟合體。2年前岳東華同以選秀首輪指名、簽約金520萬元加盟，背號98的他笑說，「以後少華如果來兄弟選95號的話，這樣就92、95、98加滿了耶，哈哈。」

岳少華（資料照）

岳家三兄弟包括23歲岳東華、20歲岳少華和18歲岳政華，老爸是興農牛迷、老媽則是兄弟象迷，岳東華表示受愛打壘球的爸爸影響，三兄弟迷上棒球，小時候他是牛迷（老家在宜蘭），常去羅東運動公園看比賽，只要是興農球員他都愛。

選92號的理由︰201「9」第「2」個被選到

岳東華分析，若比較高中同期，岳政華打擊比他好，他是到開南大學勤做重訓，打擊才更有力量，過去從未和小弟同隊，如今兄弟倆同在兄弟隊，很期待一起比賽。

只是岳政華選92號的理由很瞎，岳東華透露：「前一陣子政華在家族群組問大家選幾號比較好，後來他自己選92，理由是201『9』年參加選秀、第『2』個被選到，所以選92，我是滿傻眼的。」

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岳少華今年升開南大三，岳東華說，大弟國中才開始打球，原本是野手，上大學改練投手，球速可丟到140公里，剛練投不久，手臂還相當「新鮮」，是否挑戰職棒要看個人意願。下週二統一獅將為投打「二刀流」好手林安可舉辦加盟記者會，獅隊以選秀首輪第4順位選進林安可，簽約金可望超越順位更前面的岳政華，約530萬元左右。

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