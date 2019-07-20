瓊斯盃》三分彈如雨下 台灣藍狂轟約旦

台灣藍隊黃聰翰（右）帶球上籃，約旦球員出手封阻。（記者王藝菘攝）

戰績超越日本衝上第3

台灣藍隊擊敗約旦隊後，隊員互相擊掌慶祝。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕台灣藍隊昨天在第41屆威廉瓊斯盃再度用「三分雨」轟垮對手，全場飆進17顆三分彈，終場89：70大勝約旦，收下5連勝，戰績超越日本隊衝上第三。

藍隊前役對印尼三分球命中率達41%，昨再提升至49%，主帥帕克表示，「太不可思議！經過彰化4場比賽的磨合，全隊已緊密結合在一起，球流動順暢，將機會創造給手感最好的球員，希望未來2天能延續。」

胡瓏貿心機 讓對手犯規

胡瓏貿昨三分球7投5中，攻下全場最高的24分，本屆瓊斯盃他出賽5場，場均攻下22.4分，暫居得分王，且三分球總計28投19中，命中率高達68%。他表示，「完全不在乎個人數據，只希望球隊贏球，隊友製造很多機會給我，無論會不會進，都要放膽出手。」

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今年瓊斯盃胡瓏貿改變髮型，以帥氣的辮子頭出賽，他笑說，「當初只是想嘗試，因為清理不便，原本已打算放棄，但帕克教練認為，辮子頭會帶來好運，才繼續維持。」

真性情的胡瓏貿昨多次與對手發生激烈的肢體碰撞，末節直接被阿哈瑪樹撂倒，他解釋，「我是故意激怒他，讓對手失去理性，最後他果然吞下技術犯規。」

今遇最難纏的菲律賓

台灣藍隊今晚7點將碰上6勝0敗的菲律賓，必須贏球才有機會奪冠，帕克坦言，「這將是本屆最難纏的對手，尤其內線的強度將勝過此役約旦數倍，我們必須保持外線的高命中率，並用協防和速度以快制高，才有機會獲勝。」

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