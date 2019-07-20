瓊斯盃》孫思堯 賞伊朗長人「麻辣鍋」

孫思堯的表現，令教練桑茂森非常滿意。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕台灣白隊203公分的孫思堯昨在瓊斯盃與曾祥鈞組成「雙塔」，力抗伊朗長人陣。感冒初癒的孫思堯上場15分鐘，雖然僅貢獻2分，但抓下全場最多的5個籃板和4次助攻，還賞給伊朗長人阿札理一記「麻辣鍋」，表現令教練桑茂森非常滿意。

孫思堯表示，「伊朗身材優勢明顯，我們利用轉換防守和協防彌補；至於這次阻攻，是剛好佔據有利的位置，時間差也抓得不錯。」

孫思堯去年首度加入白隊，但初體驗表現不佳，場均僅進帳3分。他表示，「去年狀況不佳，加上緊張，表現不如預期；今年原本希望能大展身手，卻又受到感冒影響，所幸近幾場已逐漸找回手感。」

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昔日在松山高中聯手奪冠的老搭檔高國豪本屆並未加入白隊，孫思堯笑說，「的確有點孤單，去年我們都會互相吐槽，激勵彼此。」

紐約就學 懷念松山高中時光

孫思堯目前就讀美國紐約理工學院，主修會計。經歷前幾年的磨練，語言與課業都已步上軌道，學業成績還名列前茅，他說，「有些學術英文仍無法第一時間聽懂，但會計很像數學，所以利用理解力和反覆運算，還是能跟上進度。」

紐約理工屬於NCAA D2層級，孫思堯已完全融入球隊，但他仍懷念松山高中，「以前教練黃萬隆雖然很嚴厲，但很關心我，且全隊一起生活，建立深厚的革命情感；上大學競爭較激烈，且練球、比賽之外交集較少，感覺很不同。」

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