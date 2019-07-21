內角下苦功 林立練就4割男

林立昨3局下擊出陽春砲，幫助猿隊先馳得點。。（記者陳志曲攝）

長打產生機 謙稱沒要求

〔記者龔乃玠／桃園報導〕「長打不是我要求的。」桃猿「4割男」林立口中如此說，場上長打卻一支接一支，本季長打率高達0.688，除了克服打擊死角，他花了一年累積經驗，讓打擊區上的自己更加成熟。

林立說，站上打擊區前的設定很重要，能幫助自己做好心情上的準備，「今年所做的設定確實比較紮實。」

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進入職棒3年以來，林立打擊率很少跌破3成，去年7、8月歷經連續單月打擊率不到2成的大低潮後，才罕見出現2字頭。今年卻截然不同，7月至今反倒是球季最火燙時刻，近7戰有6場雙安外帶打點。

預言真正挑戰可能在下月

林立認為，可能是開季受傷比較晚出發，真正挑戰可能會是下個月，「其實也有身體疲勞的狀況，所以才會不斷找打擊教練討論，調整每天不足之處。」

從全壘打落點可得知林立的大躍進，今年11轟有多達6轟拉到左外野，比去年7轟才1轟增加許多。林立表示，沒有刻意拉打，但針對去年打不好的內角球，在春訓做足功課，才能讓力量還不足的他，成為更加全面的打者。

打擊率一路攀上4成15，林立坦言維持高打擊率很困難，但自己不去在意，避免讓情緒受影響，「把握該做的東西，至少要知道自己在做什麼。」

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