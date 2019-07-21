「操」級打者陳俊秀 三振率創新低

陳俊秀三振率創生涯新低，歸因於今年設定的好球帶比較固定。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕對上兄弟時，桃猿陳俊秀常遭部分爪迷反應援「三振秀」，但他本季揮空次數降低不少，三振率寫生涯新低，並隨著7月棒子持續加溫，悄悄邁向百轟大關，明星賽後有望挑戰里程碑。

陳俊秀生涯三振率15%，本季卻只有10%，不僅是中職6季最低，甚至跟保送率差不多，和往年有所差別。他說，今年設定的好球帶比較固定，藉由掌握投手優點，分析適合攻擊的球種，不會急著每顆球都揮大棒。

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出賽場次 同期同隊最多

謹慎出棒難免影響長打，陳俊秀沒有特別在意，「我覺得如何去維持上壘率、打擊率比較重要。」棒子擊出的球要飛哪，不是球員能夠掌握，相反地，上壘、把球打強都可以掌握，這是陳俊秀今年的打擊哲學。

貢獻球隊方式不只上壘、打點，從2015年首個完整球季以來，陳俊秀出賽數為全隊最多。他說，自己運氣比較好，雖然有時很不舒服也會稍微喘息，但始終抱持只要達到6、7成康復就回場上的想法。

百轟倒數7支 沒特別注意

下半季有望叩關中職百轟的打者，最接近的是獅隊陳鏞基98轟，再來是陳俊秀93轟。「你說剩7支？」陳俊秀沒注意到逐漸接近里程碑的數字，更在意的是他可以掌握的事。

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