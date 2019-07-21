強襲球打開任督二脈 廖乙忠首勝到手

廖乙忠與生涯首勝球合影。 （記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕歷經日職和中職選秀落榜，廖乙忠不願向命運低頭，去年以自主培訓選手身分加盟中信兄弟，昨對統一獅先發8局失5分拿下生涯首勝，技壓去年新人王施子謙，最終兄弟10：6贏球。

廖乙忠昨先發8局失5分，拿下生涯首勝。 （記者廖耀東攝）

繼富邦悍將21歲投手游霆崴上月奪勝後，廖乙忠接力譜寫「選秀落榜生」動人篇章，他說，「很高興，感謝隊友幫我打那麼多分，自主培訓選手，自己要努力。」

教頭喊換 8局自己爭來的

23歲廖乙忠是旅日投手廖任磊的弟弟，今年他在二軍拿下8勝、飆56K、防禦率1.48，暫居二軍賽投手三冠王，6月底拿到一軍入場券，昨賽前在一軍先發3場苦吞2敗、防禦率破6，表現平平。

昨役廖乙忠奮起，前兩局飆4K，其中第2局對潘武雄投出隊史第18000K，第3局被敲3安加上隊友失誤掉2分，第4局遭唐肇廷擊出強襲球直擊右胸，所幸無大礙，接著遭林祐樂轟兩分砲。前7局投完用了105球，廖乙忠透露，原本教練團要換投，但他自認體力還可以，堅持續投。

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兄弟超兇打線 13安擒獅

第8局廖乙忠最快球速仍有143公里，雖遭潘武雄轟陽春砲，仍順利抓下3個出局數，力投120球投完8局飆8K，生涯首勝得來不易，他表示，過去在日本高校投120球算正常。選秀兩度落榜，首勝對廖乙忠意義非凡，他感謝家人不斷鼓勵，也謝謝「另類功臣」唐肇廷，「被賢拜那一球打到，感覺整個人突然被打開了，後來愈投愈好。」

兄弟全場狂敲13安，包括「雙子星」詹子賢、陳子豪先後開轟，蘇緯達敲2安灌進4分打點，獲選單場MVP，他的擊球想法很簡單，「球往哪裡來，我就往哪裡打。」

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