引退年廣告接不完 恰恰難忘美秀姊

彭政閔今年球季打完退休，廣告、代言紛紛找上門。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕「恰恰」彭政閔今年球季打完退休，許多廣告和活動代言找上門，雅典奧運和2013年經典賽榮景再現，恰恰所屬經紀公司縱華運動行銷透露，今年已拍汽車和保健食品，還有多個廣告、活動代言洽談中，確實比往年多。

恰恰入行19年拍過20幾支電視廣告，產品涵蓋泡麵、濾水器、果菜汁、超商、手機、人壽、雞精、口香糖、洗髮精、電玩、鹼性水、網路拍賣、汽車和保健食品，多支酬勞達7位數，另拍過反詐騙、反毒和逆風少年等公益廣告。

黃金三劍客 嗑泡麵成經典

剛進職棒環境低迷，恰恰在2003年景氣復甦拍首支電視廣告，和「黃金三劍客」成員陳致遠、蔡豐安狂嗑泡麵，隔年雅典奧運年他在果菜汁廣告扮「太古原人」，詼諧角色逗樂球迷，2009年則和曹錦輝拍攝超商「兩件恰恰好」。如今他們早已離開職棒圈，只剩恰恰屹立不搖。

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2013年經典賽熱潮恰恰肉身擋球「鋼鐵人」形象深植人心，一口氣接拍4支電視廣告，如今引退年再創高峰，他說，「拍廣告其實滿好玩的，除了有業外收入，也是不同人生體驗，了解廣告如何拍攝後製，原來2分鐘影片，需要花這麼多時間和人力。」

恰恰表示，如果拍棒球相關廣告，他遊刃有餘，非相關就得多花點時間接受指導，「像果菜汁那支，就是美秀姊（藝人林美秀）教我怎麼演會比較好。」

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