從看台站上投手丘 嘟嘟再度挑戰141勝

潘威倫今先發對上兄弟洋投萊福力，挑戰141勝紀錄。 （資料照）

〔記者羅志朋／台中報導〕統一獅「嘟嘟」潘威倫今先發對決兄弟洋投萊福力，也是他第7度挑戰追平台灣職棒投手勝場紀錄，紀錄保持人是陳義信兩聯盟合計141勝，他說，「從沒想過能挑戰這紀錄，小時候想說能打職棒就很好了。」

偶像成隊友 「凱撒變胖變禿」

嘟嘟老家在屏東，兒時是瘋狂中職球迷，看球足跡踏過台南、立德和屏東球場，買票進場看數十場，他說，以前常看統一和味全比賽，現場看過謝長亨、王漢、阿坡里那、賈西（後來的凱撒）、康明杉、柏格和巴比諾投球，「沒想到後來我竟然跟柏格、凱撒同隊，凱撒變胖又沒頭髮，跟在味全不同，很好相處。」

進場看過這麼多場，嘟嘟沒親眼目睹陳義信投球，「兄弟比賽門票太難買了啦，都是黃牛票，陳義信投球我是看轉播的，他控球準又有霸氣，三振打者還會拉弓，滑球犀利，投球姿勢也漂亮。」

請繼續往下閱讀...

嘟嘟表示，早期職棒真的很熱，球迷非常瘋狂，常塞爆球場，有一次他在立德看球，沒座位坐，被擠到貼在內野網子上看比賽，還有一次去屏東球場看味全龍練球，沒有比賽，竟有超過千名球迷到場，練球結束他看到黃平洋開名車離開球場，覺得很帥。

兒時看球嘟嘟對球迷狂按汽笛喇叭印象最深刻，他說，剛進統一好像還有聽到汽笛喇叭聲，後來就沒了，「小時候我是球迷，坐在球場看台看球，長大站在職棒投手丘投球，感受球迷加油氛圍，那種感覺滿奇妙的。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法