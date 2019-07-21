首同場登板 柳賢振飆7K奪11勝 殷仔驚險沒掉分

道奇隊柳賢振與馬林魚隊陳偉殷（見圖）首次同場出賽，成績與6年前同日不同場已大不相同。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕柳賢振與陳偉殷生涯首次同場登板，角色和成績與6年前首次同日出賽大不相同，仍是主力先發的柳賢振投7局失1分，率領道奇以2：1險勝馬林魚，已在輪值外的陳偉殷在柳賢振收工後上場，後援1局有驚無險沒掉分。

道奇隊柳賢振（見圖）與馬林魚隊陳偉殷首次同場出賽，成績與6年前同日不同場已大不相同。（法新社）

2013年4月20日，道奇在巴爾的摩與金鶯打雙重賽，柳賢振、陳偉殷各是午、晚場先發，同日出賽卻不同場，兩人都投6局，大聯盟才第4場出賽的柳賢振挨8安失5分無關勝敗，進入第2年的陳偉殷挨3安失1分拿下該季首勝，累計勝投13：2由陳偉殷領先。

6年後場地換成洛杉磯，道奇於明星賽後首次在主場出賽，柳賢振用102球投7局失1分，僅挨4安卻飆7K，本季11勝在大聯盟排第2，防禦率再降至1.76仍是大聯盟最優，他最近12次在主場先發，防禦率僅0.75，道奇拿下全勝。

殷仔勝投今年恐被追平

陳偉殷於8局下登板，開局連挨2安後及時回穩，只再花5球就連拿3個出局數，用15球投1局、挨2安無失分，防禦率小減為7.75，本季出賽28場皆非先發，投36局僅及柳賢振的3成，失32分卻多4分；柳賢振把勝投縮至51：59，今年還有機會一舉追平陳偉殷。

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