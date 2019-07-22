瓊斯盃》少了歸化洋將 旅外4少「韓」恨

台灣藍終止瓊斯盃抗韓2連勝，本屆以第4名作收。（記者林正堃攝）

滿場球迷為台灣藍隊加油。（記者林正堃攝）

台灣藍總教練帕克將繼續尋找適合國家隊的歸化球員。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新莊體育館昨再度座無虛席，全部球迷都鎖定地主一軍台灣藍隊在2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽大戰南韓國家隊，即使藍隊「旅外4少」胡瓏貿、劉錚、陳盈駿、周儀翔合力貢獻61分，卻因無優質歸化洋將助拳，最終以64：70不敵南韓隊，我在瓊斯盃抗韓2連勝中斷。

帕克指輸在細節

藍隊前三節最多落後逾雙位數，末節展現不放棄精神，剩2分40秒由周儀翔砍進三分球，追成64：64平手，無奈最後難再添分數，滿場球迷抱憾而歸。主帥帕克表示，「我對球員表現感到驕傲，此役是場接近的比賽，可惜就輸在細節上，若少1個失誤或多進1顆三分球，也許最終勝負結果就不同了。」

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待尋找合適人選

南韓歸化洋將羅健兒去年亞運對台灣隊攻下37分、17籃板，昨則繳出20分、7籃板，而我測試歸化的佛勞維斯毫無貢獻可言，上場10分鐘，多次連球都接不住，僅2籃板進帳、得分掛蛋，浪費了劉錚21分、胡瓏貿18分、周儀翔11分及陳盈駿11分。

帕克不願把輸球怪在佛勞維斯身上，他強調會努力找尋更適合國家隊的歸化球員，「我喜歡具禁區得分能力、有高度的洋將，但三分線能力也不可或缺。」

陳盈駿不迷信大牌，歸化不一定要具顯赫NBA資歷，只要能鞏固禁區即可。不少球員不願讓Q.戴維斯再戰，胡瓏貿語重心長表示，Q.戴維斯為台灣籃球奉獻許多，不忍再看他受傷進醫院。

劉錚、陳盈駿、胡瓏貿、周儀翔將陸續回中國CBA母隊訓練，他們期待下回再披國家隊戰袍時，能與最適合的歸化球員並肩作戰。劉錚認為，每次都說未來能繼續努力，但時光飛逝速度超乎想像，「我們剩沒幾年時間了。」

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