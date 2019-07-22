瓊斯盃》白隊明辨是「菲」 打出接班氣勢

台灣白最後一戰緊咬全勝的菲律賓不放，總教練認為已打出接班國家隊一軍的氣勢。左起曾祥鈞、周桂羽、吳永盛、黃泓瀚、林庭謙。（記者林正堃攝）

瓊斯盃告一段落，吳永盛將參加中國CBA選秀。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕台灣白在本屆瓊斯盃最終戰，強碰全勝的勁敵菲律賓，但過程卻非一面倒。白隊展現抗壓性和拚勁，一路緊咬比數，直到末節尾聲氣力放盡，才繳械投降，終場71：81落敗。本屆瓊斯盃戰績2勝6敗，排名第7。

前一天，國家隊一軍藍隊以23分之差不敵菲律賓。白隊汲取經驗，此役鞏固禁區，全場抓下42個籃板球，比菲國多3個，僅出現12次失誤，與菲平分秋色。總教練桑茂森表示，多名球員已打出接班國家一隊的氣勢，無論對手是誰，都會全力以赴。

請繼續往下閱讀...

白隊從5月中就提前展開集訓，桑茂森認為，應該仿效日本，要經過長年的培訓，球員的默契和實力才會進步，並提升國家隊整體實力。至於誰能在最短時間進入國家隊一軍，桑總則看好曾祥鈞、周桂羽和林庭謙能最快接棒。

後衛吳永盛昨攻下全隊最高15分，瓊斯盃結束之後，將赴中國CBA參加選秀。他表示，「即將展開職業生涯，心情既期待又緊張，利用這次瓊斯盃，證明我有能力跟各國頂尖球員抗衡。」

吳永盛也積極向前輩請益，包括田壘、曾文鼎和陳世念等「黃金世代」成員皆給予建議，吳永盛表示，「我的位置屬得分後衛，到CBA必須看管小洋將，身體對抗性還要再增強；另外，球權大部分都在外援身上，無球跑動和三分投射的能力都要再提升，才有機會在職業聯賽立足。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法