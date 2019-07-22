SBL非農場！喊今年增至8到10隊

籃協理事長謝典霖（中）、秘書長李一中（右）與副秘書長李雲翔（左）召開記者會，澄清SBL不會是農場，並提出新賽季擴隊計畫。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕國內籃壇近日動盪不安，最高殿堂不知何去何從，由全國籃球協會主辦的SBL超級聯賽還傳出自甘墮落成「農場」。昨籃協理事長謝典霖及秘書長李一中、副秘書長李雲翔召開記者會，謝典霖強調SBL不會是農場，依舊是國內最頂級賽事，並努力在第17季把隊伍數擴編至8到10隊，提升競爭力。

籃壇原欲朝職業化發展，但CBL職業籃球大聯盟15日被富邦、璞園、裕隆打回票，同日則傳出富邦欲離開SBL，把主戰場改至ABL東南亞職業聯盟，使局勢更加混沌。

請繼續往下閱讀...

SBL在2003年成立後，長年屬台灣最高殿堂，謝典霖強調聯盟絕對不會變成其餘聯盟的農場，他會努力把聯賽擴大舉辦，把隊伍擴編至8到10隊，此舉可讓更多UBA、HBL球員獲得更多揮灑球技的機會，「我相信只要國內聯賽變好，能有效提升國家隊的競爭力。」

加盟權利金不適當 謝典霖：改設球員門檻

SBL在2016年開出新成軍隊伍得繳8千萬台幣權利金的條件，使不少有興趣企業打退堂鼓。謝典霖認為，按照國內籃壇現況，以金額設立加盟門檻並不合適，會改設球員門檻，規定新球隊陣中至少要有幾名UBA、HBL等選手。

目前擴編計畫由籃協單方面提出，預計到8月初籃協會找齊原隸屬SBL的球團高層及體育署開會，屆時進行詳細討論後，找出提升台灣籃壇競爭力的最佳解答。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法