台東女子袋棍球隊 成軍半年赴世界盃

以台東學子為主體的2019中華台北女子袋棍球代表隊，8月1日將赴加拿大參加女子袋棍球U19世界錦標賽。（記者王秀亭攝）

〔記者王秀亭／台東報導〕以台東公東高工學生、校友為主體的中華台北女子袋棍球隊，才成軍半年，就拿下大中華盃袋棍球錦標賽冠軍，七月底再赴加拿大，參加二○一九女子U十九世界錦標賽，首登世錦賽殿堂，昨天舉行行前餐會，選手分享半年來的心情故事，家長們還準備禮物，為孩子們加油打氣。

袋棍球緣起於北美原住民部落運動，中華民國袋棍球運動協會五年前以台東為國內第一個發展的縣市，與公東高工合作成立男子袋棍球隊，在國際多場交流賽事打響名號，兩年前開始訓練女子球員，並在今年一月正式成軍。

公東高工校長黃淑英表示，女子袋棍球代表隊十七位選手中，公東高工學生及校友就有十四人，成軍並集訓半年，將參加八月一至十日在加拿大安大略省舉辦的「二○一九女子袋棍球U十九世界錦標賽，要與另外二十一支隊伍一較高下，前三場賽事分別對上墨西哥、愛爾蘭及捷克勁旅。

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隊長林怡萱難掩興奮地說，從半年前的集訓迄今，教練、球員都很辛苦，希望球員們在賽場上，要確實做到教練給的指令與戰術，努力完成比賽，不要讓自己有遺憾。

球員廖翊君說，先前出賽大中華盃袋棍球錦標賽，對上比賽經驗豐富的香港U十九代表隊，最終以九比七拿下勝利，勝利當下興奮地全身都起雞皮疙瘩，將赴世界錦標賽，希望大家把握好每顆球，不要受分數影響，為團隊繼續努力下去。

球隊教練溫庭新坦言，一開始最困難的是培養球員對袋棍球的興趣，而台灣女子代表隊加拿大之行是第一次面對世界舞台，要向各國展示台灣袋棍球隊永不放棄的精神。

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