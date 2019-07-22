周天成印尼賽封王 空前成就

超級1000系列印尼羽球公開賽男單決賽，台灣一哥周天成歷經3局激戰封王，成為台灣羽球史上男單第1人。（歐新社）

超級1000系列奪冠 台灣男單第1人

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一哥周天成昨天在超級1000系列印尼羽球公開賽男單決賽，激戰3局、耗費91分鐘，才以21：18、24：26、21：15力退丹麥新星安童森，天哥倒地迎接首座超級1000系列賽的冠軍，激動落下男兒淚，這一冠也創下我國男子羽球選手的空前成就。

激戰3局 賽後落淚呼神奇

世界排名第3的周天成今年上半季成績中規中矩，在3個超級系列賽及亞錦賽皆以4強收場，6月初的澳洲公開賽結束後，小天休兵長達5週，久未實戰不見手感生疏，反倒一路勇闖印尼賽決戰，讓他直呼「相當神奇」。

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攤開小天晉級之路，擊敗中國名將林丹、印尼一哥克里斯提，5戰有4場打到3局大戰，昨天對安童森有機會直落2勝出，中間卻出現對周天成不利的嚴重誤判，雙方17：17平手的網前攻防得分，卻被判犯規失分，天哥當下激動上前向主審求解，「我覺得那是誤判，但比賽狀況就是這樣，我只能重拾好的態度面對一切。」

自己當自己的教練

儘管比賽延長至決勝局，但29歲的小天經驗與技術都比對手成熟，最終還是將勝利收入口袋，只是又再一次經歷了馬拉松大戰，讓他累壞了，「我這次來到這真的打太久，當下只想著『終於結束了！』」合計小天此行打了355分鐘，能夠稱王也足以證明體能狀態十分出色。

賽後小天與安童森互換球衣致敬，展現英雄惜英雄一幕，他也與場邊的物理治療師高敏珊激動相擁；今年巡迴賽都是由她坐在指導席，但並未提供任何戰術建議，小天解釋，希望自己在場上能獨立思考，自己當自己在場上的教練，用換位思考尋求解答，接下來不排除以此方式繼續征戰。

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