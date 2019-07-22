「乒」倒中國高手 林昀儒：像做夢一樣

台灣小將林昀儒，在T2鑽石聯賽馬來西亞站男單決賽，打敗世界排名第3的中國樊振東奪冠。 （取自國際桌總官網）

提前送自己18歲生日禮

〔記者許明禮／綜合報導〕繼8強賽扳倒前任世界球王馬龍後，8月17日將歡度18歲生日的台灣小將林昀儒，昨晚在2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站男單決賽，再以4：1擊潰世界排名第3的中國名將樊振東，笑納冠軍，提前送給自己一份生日賀禮。

「沒想過會贏樊振東」

這場總獎金高達50萬美元的職業賽，只邀請世界桌球巡迴賽男、女子積分前16名好手，也是國際桌壇強度最高的賽事。個性低調沉穩的林昀儒表示：「能拿到冠軍真的很開心，好像做夢一樣，因為我從沒想過會贏樊振東，每一場比賽都是按照自己的節奏，平常心面對。」

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世界排名16的林昀儒，前兩輪分別擊退日本名將水谷隼、里約奧運金牌馬龍，昨天準決賽再以直落4橫掃香港直拍橫打名將黃鎮廷；決賽面對今年4月亞洲盃曾擊敗他的南京青奧金牌樊振東，小林也毫無懼色，一路壓著對手打，再度打出一場令全世界球迷驚豔的好球。

林昀儒這次連退馬龍、樊振東兩名前任世界球王，震撼桌壇，隨隊教練蔣澎龍表示，鑽石聯賽在正規賽時間24分鐘結束後改採搶5分制，這對發球和接發球都很出色的林昀儒相當有利，他也告訴小林一定要先上手，並堅持到搶5分。

林昀儒這次4連勝封王過程中，僅對上馬龍時失2局，對樊振東失1局，3次打到搶5分都獲勝，展現超強抗壓力，蔣澎龍也盛讚他的心理素質好，面對世界頂尖選手仍能不慌亂，有大將之風。

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