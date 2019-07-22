全壘打大賽爭冠菜鳥 同日破隊史

阿隆索（右）昨代打轟出3分彈，以75分打點改寫大都會菜鳥球季紀錄。（美聯社）

阿隆索75分打點寫新高

小葛雷諾以20歲又126天，成為藍鳥隊史轟出滿貫彈最年輕的球員。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕今年在全壘打大賽爭冠的2位新人阿隆索、小葛雷諾，昨天分別用棒子打破隊史紀錄，阿隆索代打轟出3分彈，以75分打點改寫大都會菜鳥球季打點新高，小葛雷諾轟出生涯首發滿貫彈，成為藍鳥隊史最年輕的締造者。

阿隆索拿下全壘打大賽冠軍後，出賽7場雖敲2轟，卻陷入30打數僅有3安的低潮，總教練卡拉威昨天決定讓他休息1場，是他自5月27日後第1次，但他閒不下來，第3局就拉著打擊教練去做打擊練習，「能休1天當然很好，這是有益心理健康的1天。」

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阿隆索的打擊練習沒有白做，6局上2出局、2人在壘，棒次輪到先發投手羅凱特，卡拉威決定派他代打，他抓第2球出棒轟成3分彈，不僅把領先擴大為8：1，菜鳥球季打點來到75分，打破1983年史卓貝瑞創下的74分。

小葛雷諾滿貫砲最Young

小葛雷諾前天5打數3安打，揮別全壘打大賽後23打數僅3安的低潮，昨天立刻擊出全壘打大賽後首支長打，而且是生涯首發滿貫彈，一棒把比數扳成5：5平手。藍鳥士氣大振，6局上靠祖利轟出2分彈首次超前，以7：5送給老虎6連敗。

小葛雷諾以20歲又126天，成為藍鳥隊史轟出滿貫彈最年輕的球員，他表示，那球投到他想要的位置，他也確實擊中球心，全壘打球會送給父親，「我打全壘打，球隊贏球，感覺真好，我很滿意這支全壘打，只要贏球就是開心。」

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