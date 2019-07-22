今進駐棒球名人堂 李維拉壓軸換不了

今年名人堂新增李維拉（右起）、穆西納、E.馬丁尼茲等6人，今將舉行進駐儀式。 （資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕棒球名人堂今天將為2019年新成員舉行進駐儀式，最受矚目的是首位獲得全票通過的前洋基終結者李維拉，他雖被前隊友暨名人堂同梯穆西納小噹一下，仍不吝於分享當年指導哈勒戴投卡特球的往事。

今年名人堂新增李維拉、穆西納、E.馬丁尼茲、哈勒戴、班恩斯、史密斯6位成員，昨天提前抵達古柏鎮參加儀式彩排，李維拉不解為何總被排在最後一個出場好奇提問，穆西納的神回答讓眾人哄堂大笑並鼓掌叫好，「你知道的，先發投手先上，終結者在最後。」

穆西納於2001-08年效力洋基，那8年都是他先上、李維拉在最後，他認為名人堂的安排很恰當，「我們也在想順序，應該是先發投手、指定打擊，最後才是終結者，剛好今年的成員就是這樣，李維拉問我要不要跟他換，我說不要，我要先上。」

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哈勒戴於2017年11月因為墜機意外喪生，代表出席的遺孀布蘭蒂特地帶來1顆球捐給名人堂，上面有李維拉親手做的記號，李維拉也透露，曾於2008年明星賽指導哈勒戴投卡特球，「你去明星賽總會跟人閒聊，他跑來問我卡特球怎麼投？可以教他嗎？」

結果大家都很清楚，哈勒戴多了卡特球當武器，2008年二度達成單季20勝，2009-11年共拿57勝，2010年5月投出完全比賽，同年10月在季後賽投出無安打比賽，「他做得很棒，我的洋基隊友們卻很氣我。」

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