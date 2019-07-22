王溢正9勝「勝投王」 助猿3連勝

桃猿王溢正先發6局失2分，成為本季第1個9勝投手。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿王溢正先發6局只失2分，並獲得藍寅倫和林泓育全壘打支援，以11：3大勝富邦悍將，王溢正成為本季第1個9勝投手。

藍寅倫敲出生涯第5支首局首打席全壘打。（記者陳志曲攝）

本季第1個9勝投手

王溢正雖然被擊出偏多的7支安打，但發揮優異的危機處理能力，第4局1出局被攻佔滿壘仍力保不失，只在第5局失2分，投出5次三振、1次四壞球。

王溢正表示，之前悍將打者對他的直球掌握度比較高，因此昨天和捕手林泓育決定改變配球模式，投比較多變化球，關鍵時刻發揮不錯的效果。

王溢正勝投超越原本並列第1的隊友尼克斯、李茲和已轉戰韓職的前悍將索沙，將挑戰5年來的第1個本土勝投王，上一個拿下勝投王的本土投手是2014年的中信兄弟鄭凱文，當年共投出11勝，而王溢正單季最多也是11勝，2015年所投出。

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不過，王溢正表示，對於角逐勝投王沒有什麼特別的想法，勝投不是靠自己一個人，他只能做好自己的工作，盡量拉長投球局數，增加勝投的機會。

藍寅倫首局首打席全壘打

藍寅倫1局下打出生涯第5支首局首打席全壘打。第2局桃猿仍然攻勢不斷，林泓育再轟出2分砲，將比數拉開到8：0而底定勝利。

桃猿3連戰橫掃下半季排名第1的悍將，勝率回到5成大關，總教練洪一中表示，之前氣氛有些低迷，3連勝總算找回一些信心。

悍將以8分之差慘敗，唯一亮點是一軍初登板的新人王尉永，中繼2局無失分、無安打，投出4次三振。

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