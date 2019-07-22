李承燁開球 被台灣球迷嚇到

韓國強打李承燁受邀為猿隊開球。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕韓國「國民打者」李承燁來台為Lamigo桃猿開球，並舉辦球迷會，他表示，看到球場熱烈的氣氛有點被嚇到；桃猿總教練洪一中則大讚李承燁球技好、人品好，並對李承燁說：「將來韓國隊一定是你的。」

李承燁（右）拜會桃猿總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

驚訝球場氣氛熱烈

李承燁小檔案

李承燁表示，相隔6年再度來台，看到好幾位認識的球員，也看到台灣職棒蓬勃發展，沒想到球場氣氛這麼熱烈，有點被嚇到。

李承燁曾多次在國際賽對戰台灣隊，他表示，印象最深刻的是2008年奧運，當時前兩局就8：0領先台灣隊，但是台灣隊緊咬不放，最後韓國隊以9：8險勝，讓他深刻體會到棒球比賽是結束後才真的結束。

對戰過洪總 兩人相見歡

李承燁也曾在1999年亞錦賽對戰過擔任台灣隊主力捕手的洪一中，昨天活動開始前特地拜會洪一中。李承燁表示，對洪總還有印象，所以來打聲招呼，洪一中也表示，李承燁是他印象最深刻的韓國球員，一直記得亞錦賽他對台灣隊轟出全壘打。

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李承燁知道洪一中擔任世界12強棒球賽台灣隊總教練，他表示，希望台灣和韓國都能從預賽出線，一起到日本參加複賽。而洪一中得知李承燁不在韓國隊教練團後表示，可能是剛退休不久，但是「將來韓國隊一定是你的。」

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