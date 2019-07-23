名人堂》紀錄含恨變能量 穆西納成就不凡

貝恩斯（左起）、史密斯、馬丁尼茲、穆西納與李維拉正式進駐大聯盟名人堂，於意外中喪生的哈勒戴則由遺孀布蘭蒂（右1）代表出席。（美聯社）

引言：大聯盟名人堂21日為6位球星舉行進駐儀式，精心策劃演講順序，由先發投手穆西納打頭陣，哈勒戴遺孀布蘭蒂緊跟在後，隨後2名打者貝恩斯、馬丁尼茲登場，後半段再由守護神史密斯交棒給李維拉「終結」。他們在講台上刻劃偉大生涯的輪廓，令現場5萬5000名觀眾如癡如醉。

穆西納。（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕生涯沒有300勝、3000次三振、塞揚獎和冠軍戒指，「穆帥」穆西納仍出現在古柏鎮演講台，他忍不住自嘲，「或許是我集結這些飲恨紀錄的能量，轉為最後的推力，這次我做到了！」

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穆帥生涯入選5次明星賽，奪下270勝，僅一季也是最後一年單季20勝。然而，他生涯18年從來沒有動過手術，在打者宰制聯盟的年代中，連17季奪雙位數勝投，在大聯盟至少投500場先發的投手中，只有4人勝率比他還高。

連17季至少10勝

穆西納回憶8歲首次練球時，因過於興奮而太早到，球場空無一人，於是又折返回家，「我媽看到我就問說，『你在幹嘛？趕快回去！』很幸運地，我照做了。」穆帥還笑說，感謝母親讓他放棄鋼琴，全心投入棒球。

穆西納。（法新社）

生涯18季有10季在金鶯、8季在洋基，穆帥坦言，身為一個在小城鎮出生的小男孩，本來很抗拒在紐約打球，但托瑞的電話讓他改變心意，並直言無論金鶯或洋基，對他進名人堂都有很大幫助。選擇不在肖像牌印隊徽的穆帥說，「很榮幸有機會在名人堂同時代表2隊。」

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