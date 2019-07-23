名人堂》大聯盟最強終結者 也曾躲棉被哭泣

李維拉於美國時間2011年9月19日對雙城成功關門，奪下生涯第602次救援成功，創下大聯盟新紀錄。（資料照，美聯社）

李維拉。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕「首先，我不明白為什麼我總是要當最後一個。」排在最後演講的李維拉，一開口就逗笑台下觀眾。29年前從巴拿馬來到美國的他，或許想不到能幾乎不看稿，以有條不紊的英文回顧生涯。

李維拉表示，剛來美國時，好幾次因語言隔閡的壓力過大，讓他在棉被裡哭泣，「於是我做了人生中最重要的決定，我鼓起勇氣和隊友們說，『拜託，笑我也沒關係，教教我英文吧！』他們真的教我了，且從來沒笑過我。」

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昔日同組洋基「四核心」的佩提特、基特和普薩達特別到場觀禮，李維拉回憶2013年最後一場比賽，當總教練吉拉迪特別安排由基特和佩提特走上丘、換他下場的時刻，「這一幕對我來說很特別，我很感謝上帝讓我在紐約打球，然後能對我的兩個兄弟又抱又哭，用這種方式結束我的生涯。」

李維拉感謝隊友、教練、朋友之餘，也向兒子小李維拉道歉，總是在他10月4日生日時有任務在身，也就是大聯盟季後賽，生涯投了141局，防禦率僅0.70。

「棒球，是團隊運動。」李維拉說，他沒辦法一個人投出成就，名人堂這個榮譽也是如此，「給我所有的教練，我所有的總教練，我所有的隊友，你們都是特別的，沒有你們，我做不到。」

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