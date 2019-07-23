生日登板救援 殷仔飆3K止血

陳偉殷21日接棒崩盤的先發投手，對道奇中繼2局失1分。（今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕21日過34歲生日的陳偉殷對道奇中繼2局失1分，投出3次三振，馬林魚因先發投手山本喬登崩盤，打擊也被封鎖，以0：9慘敗。

陳偉殷在第5局接替山本，被佩德森、席格和波洛克安打失1分，第6局一上場又被赫南德茲敲安，並投出暴投，之後連續解決3名打者，包括以連兩次三振結束第6局。

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陳偉殷共被擊出4支安打，投出3次三振，防禦率從7.75小幅下修至7.58。

道奇畢爾勒先發7局被擊出5支安打，飆出11次三振，拿下本季第9勝（1敗）；山本則遭遇生涯最慘一役，只投4局就失掉生涯新高的5分，也平了最快被KO紀錄。

王維中21日中繼1.2局丟1分，驚險化解滿壘危機。（美聯社）

王維中對雙城中繼1.2局也失1分，運動家被凱普勒再見安打一棒擊沉，6：7敗陣。

王維中連6場無失分中斷

運動家前3局以0：4落後，先發投手曼登第4局1出局後連投2次四壞球，運動家換上王維中，一上場就3球三振第4棒羅沙里歐，再讓沙諾打成飛球出局。

第5局王維中被連續3支安打失1分，再投出四壞球，面對無人出局滿壘危機，他及時回穩，先製造雙殺，再拿下飛球出局。

王維中被擊出3支安打，四壞球和三振各1次，連6場無失分中斷，防禦率為1.80。

運動家打完8局以6：5超前，9局下終結者罕德瑞克斯先被安德瑞安薩三壘打攻下追平分，再被凱普勒擊出再見安打。

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