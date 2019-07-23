台灣「林來瘋」震動中國桌壇

林昀儒對戰世界前十球員

世界前10高手 已擊敗過6人

林昀儒在T2鑽石聯賽大馬站封王後，大啖螃蟹慶祝。 （取自國際桌總官網）

下個月才滿18歲的林昀儒，在扳倒2位前任球王後，威震桌壇。 （資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕4年前，在宜蘭大學地下室的小球館，來自山東魯能的中國教練綦戈，對著個子嬌小的林昀儒說：「小伙子，2020東京奧運我想看你打球！」當時才13歲的林昀儒只是一個勁的傻笑，對世界排名還是四百多的他來說，東奧似乎是遙不可及的夢想。

躍為台灣一哥 排名升至16

4年過去，林昀儒身高抽長到174公分，世界排名更一路飆升至16名，成為「台灣一哥」，尤其這一年來他多次打敗世界排名前十球員，在桌壇掀起「林來瘋」，他和鄭怡靜的混雙組合也拿下阿曼、中國、香港公開賽冠軍，東奧奪牌不再只是夢想。

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擊敗2位前任球王 球迷驚艷

下個月才滿18歲的林昀儒，這次在T2鑽石聯賽大馬站連闖四關，並扳倒中國的馬龍和樊振東兩名前任世界球王，爆冷封王，再度威震世界桌壇。雖然鑽石聯賽賽制和一般國際賽不同，但林昀儒打出的內容和流暢球風，仍令全世界球迷驚豔，也讓稱霸世界多年的「中國長城」，感受到「強烈地震」。

林昀儒的橫空出世要追溯至去年中國公開賽，當時他在資格賽以4：1爆冷打敗世錦賽亞軍方博，最後雖然在正賽首輪敗給馬龍，但也獲得馬龍的高度評價，認為他打球有特點，感覺也不錯，未來將是中國隊的主要對手。

扳倒林高遠 打通任督二脈

林昀儒進步的腳步從未停歇，去年底瑞典公開賽，他在16強戰以1：4不敵當時世界排名第5的德國名將奧恰洛夫，但在隔週的奧地利公開賽32強戰，他立刻以4：2復仇，也是他生涯首度擊敗世界前十球員。

今年林昀儒持續飛快成長，他先在3月阿曼挑戰賽席捲男單、男雙及混雙3座冠軍，隨後轉戰白金系列等級的卡達公開賽，又在資格賽扳倒世青冠軍薛飛，進入正賽後又連退當時世界排名第8的香港名將黃鎮廷、奧恰洛夫，直到8強才敗給林高遠。

東奧奪牌真的有戲

世界排名第二的林高遠曾是林昀儒最難跨越的一道障礙，但上個月日本公開賽16強戰，小林克服局數0：2落後，以4：2逆轉中止對戰3連敗後，彷彿打通任督二脈，綦戈也說：「贏這場球，比練3個月來得有用。」

在拿下天敵林高遠後，林昀儒又連勝巴西名將卡德拉諾、中國黑馬孫聞，直到決賽才敗給許昕，締造生涯最佳戰績。

目前世界前十高手中，除了還沒碰過面的南韓張禹珍外，林昀儒已擊敗6人，僅剩許昕、梁靖崑和波爾尚未征服，看來奧運奪牌真的有戲！

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