桌壇百年難得奇才 林昀儒越級打怪

2012年東亞少年錦標賽，林昀儒首次出國比賽，技壓中國強手，成為史上第一個在這項賽事奪冠的台灣選手。（資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕在充斥「神童」的國內、外桌壇，小學三年級才接受正規訓練的林昀儒，起步不算早，但他絕佳的手感、協調性和節奏感，被譽為「百年難得一見的奇才」，他在宜蘭國小的啟蒙教練賴瑞雄也說：「昀儒天生就是打桌球的料！」

林昀儒世界排名飆升至16名，成為「台灣一哥」。（資料照）

國小教練難忘傳奇事蹟

賴瑞雄表示，林昀儒的手感比一般人好，有一回他拿了一把舊球拍讓小林打，小林打了兩下就跟他反映拍子有點怪怪的，他把膠皮撕開，才發覺板子有點裂開，而他打了那麼久竟然都沒感覺。

藝高人膽大 桌球智商高

剛進宜小桌球班時，林昀儒並沒有打算走專業路線，而是練一天、休一天，直到小四南下高雄參加規模最大的全國少年菁英賽，那回他三次決賽都落敗，賽後流下不甘心的淚水，還對賴瑞雄說：「教練，我想重打一次！」

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菁英賽的挫敗，讓林昀儒下定決心刻苦訓練，展現強烈企圖心，經過半年苦練，他的進步遠超乎預期，也成為國內各大賽事的常勝軍。 賴瑞雄說，林昀儒腦筋很好，學什麼都快，桌球智商尤其高，很多沒教過的戰術，他在場上都能打出來。有一次JOOLA盃，因宜小六年級人數不夠，當時才小四的林昀儒被迫越級挑戰小六，對手是一名曾入選少年國手的防弧圈特殊打法，小林以前沒碰過這種打法，於是賴瑞雄交代他：「只要把球擋進去就好！」

沒想到，藝高人膽大的林昀儒一上場每一球都反拉回去，打得對手潰不成軍，讓賴瑞雄驚訝不已，再度對他的球商刮目相看。

此外，2012年東亞少年錦標賽也讓賴瑞雄印象深刻，當時林昀儒第一次出國比賽，面對實力堅強的中國隊，原本只是抱著打經驗的心態，在男單四強碰上中國曹彥濤，一開賽就連丟兩局，眼看就快放棄了，小林卻展現無比的韌性，連拿3局演出大逆轉，緊接著又在決賽打敗隊友蔣東霖，成為史上第一個在這項賽事奪冠的台灣選手。

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