冷面殺手林昀儒 內化各派武功

林昀儒打球充滿靈性卻極具殺傷力，被封為「冷面殺手」。（資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕17歲的林昀儒近兩年在世界桌壇快速崛起，他外型溫文儒雅、個性靦腆，打球充滿靈性卻極具殺傷力，尤其比賽時喜怒不形於色，也不會喊聲為自己加油，被封為「冷面殺手」。

其實，林昀儒在國小時就受到矚目，曾獲聽障奧運金牌的「削球王子」溫智璇更以「藝術品」形容，盛讚看小林打球是一種享受。

林昀儒國小就展現全面球風，但仍以正手為主要攻擊手段。升上國中後，小林接受曾帶過倫敦奧運金牌張繼科的中國教練綦戈指導，學到最先進的反手擰拉接發球技術，他也靠著一手擰拉絕技，打遍國內好手，在國三那年成為史上最年輕的成人國手。

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打球具靈性 令人拍案叫絕

後來，綦戈在完成階段性任務後，由廣東教練潘曉波接手，林昀儒在打球節奏的變化也有突破性成長，原本相對較不足的正手拍獲得強化。

從小到大換過不少教練的林昀儒，就像是不世出的武林高手，在融合各大門派的精髓後，經過內化自成一格，經常在比賽中打出令人拍案叫絕的絕妙好球。

父親期許他成桌壇費德爾

啟蒙教練賴瑞雄也說，林昀儒從小就擁有過人的記憶力和觀察力，總是能記住對手的優缺點，也是在團體賽排點時的「小軍師」。更特別的是，林昀儒每次出國打比賽，都能從世界頂尖高手身上學到東西，也是他這一年多來進步飛快的主因。

一手栽培林昀儒站上世界舞台的宜大教授林學宜，則期許兒子成為「桌球界的費德爾」，因為看費德爾打球總是那麼優雅、輕鬆，和林昀儒靈巧、淡定的球風還真有點像。

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