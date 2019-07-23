「比五月天演唱會還難買」 恰恰引退賽門票明開賣

彭政閔引退賽門票明起開賣，球迷稱可能「比五月天演唱會還難買」。 （資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕 從彭政閔於元月30日宣布退休起算，中信兄弟球團經過5個月又22天，終於公布9月29日引退賽購票資訊，兄弟球迷累積逾170天的能量，可望在明天早上10點瞬間爆發，讓這張「比五月天演唱會還難買」的門票瞬間秒殺。

根據兄弟球團公布的購票類別，明天起連續3天早上10點起，依序開放季票會員、猛象會與艾樂粉會員、親子象會員購票，每人限購4張，許多球迷在元月30日後紛紛申請加入猛象會與艾樂粉會，為取得搶票的優先順位做好準備。

準備蹺班窩網咖搶票

售票管道僅限於「中信兄弟售票網」，流程比照一般網路購票的登入系統、點選購票、選擇張數、帳戶驗證、選擇付款方式，許多球迷早在4月21日陳江和引退賽進行「實戰演練」，明、後2天或請假或蹺班，從早上就窩在網咖準備搶票。

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球團雖於29日中午12點30分全面開放購票，有搶過演唱會門票經驗的球迷都認為，門票在此之前早被秒殺，難度比最熱門的五月天高很多，原因在於彭政閔引退賽就這一場，球團扣除必要保留額度，實際釋出張數不到2萬。

五月天於2017年3月18日至2019年1月6日，分8階段舉行共122場的第10次巡迴演唱會「人生無限公司」，台灣場次用過國家體育場（4場）、桃園棒球場（11場）、洲際棒球場（10場），累計人數逾70萬人，平均每場賣2.8萬張。

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