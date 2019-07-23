「恰」似鋒砲引退 明起搶票手腳要快

2016年陳金鋒引退賽開放球迷購票後，售票系統數度塞爆，最終20052人擠爆桃園球場。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職球迷注意，明天早上10點前要守在電腦前，準備搶「Mr.CPBL」（中職先生）引退票囉！

兄弟上半季曾於4月21日為陳江和舉行引退賽，連續2天開出1萬人滿場。（資料照）

2016年陳金鋒引退賽，球迷擠爆桃園球場。（資料照）

中信兄弟球團早就公布9月29日將為彭政閔舉行引退賽，門票明天（24日）開賣，但直到昨天下午才發布售票相關資訊，24日起連續3天上午10點先開放不同會員優先購票，26日下午5點再開放中信兄弟聯名卡購票，29日中午12點30分起全面開放售票。

彭政閔引退賽門票明起開賣，球迷稱可能「比五月天演唱會還難買」。 （資料照）

「我23」加價523元

當天現場只劃分3種收費區塊，不分全票半票，票價配合彭政閔的背號，取「我23」的諧音加價523元，各是內野熱區1023元、內野一般區973元、外野票723元，進場球迷可憑票根領取「彭政閔引退紀念T恤」乙件，球團還特別設計紀念票根供球迷收藏。

前次與彭政閔同級的球員引退賽，是2016年9月18日的陳金鋒，在3個月前開放下半季門票預售前2天，門票已被金猿、狀猿2種卡友搶到所剩無幾，6月19日上午10點起開放球迷購票後，售票系統數度塞爆，下午4點球團宣布內野1.2萬張票售罄，最終票房報出20052張。

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兄弟上半季曾於4月21日為陳江和舉行引退賽，適逢週末假期又在天母棒球場，連續2天開出1萬人滿場，球團也連續2天於賽前宣布當天現場不再賣票。

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