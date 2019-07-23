中職二軍交流盃賽 呂總︰有被電準備

由中職二軍、興富發成棒與大專明星共7隊，將進行中華職棒二軍交流盃賽。（記者林正堃攝）

7隊29日斗六開打

〔記者徐正揚／台北報導〕中職二軍交流盃賽7月29日將在斗六棒球場開打，由中職4支二軍、台北市興富發成棒隊、大專明星HOPE STAR與FUTURE STAR兩支成棒隊，進行為期7天共14場比賽，這是中職繼2008年後再次邀請業餘球隊與二軍比賽。

中職2004年曾安排代訓球員參加成棒聯賽，2006-08年邀請合庫、台電、台體大、國體大參加交流賽，會長吳志揚表示，3支業餘球隊未來可能有選手加入職棒，希望透過這個比賽達成職棒、業餘、大專棒球的三方交流。

請繼續往下閱讀...

統一獅二軍總教練高志綱指出，二軍球員需要更多比賽經驗，不只要追前面的學長，也要與未來可能加入職棒的選手競爭，希望年輕球員透過這個比賽提高競爭力。

興富發總教練呂明賜表示，職棒與業餘過去很少交流，甚至處於對立，這個比賽是個突破，職棒投打實力都高出業餘一截，他已做好被電的心理準備。在大學任教10年的廖敏雄則表示，很高興能第1次與職棒球隊交流，他把這個比賽定位為學習之旅。

7支球隊將分成2組，A組桃猿二軍、統一獅二軍、中信兄弟二軍、富邦悍將二軍，B組興富發、大專明星HOPE STAR、大專明星FUTURE STAR，同組球隊不交手，取預賽前4名晉級8月4日季軍戰與冠軍戰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法